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Боб Арум: Бой Ломаченко - Хэйни обязательно состоится

Бокс
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Пока точной даты нет

Боб Арум: Бой Ломаченко - Хэйни обязательно состоится

Новина українською

Промоутер Боб Арум рассказал, о возможном бое Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко.

"Этот бой состоится. У меня нет точной даты, но в понедельник я обедал с отцом Дэвина, а потом и сам Дэвин присоединился к нам.

Прекрасные люди, мы обсудили с ними предстоящий бой, они готовы.

Вскоре мы определим место и дату, но и Хэйни, и Ломаченко обязались провести этот поединок", — рассказал Арум.

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В статье: Боб Арум
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