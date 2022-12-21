Боб Арум: Бой Ломаченко - Хэйни обязательно состоится

Промоутер Боб Арум рассказал, о возможном бое Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко.

"Этот бой состоится. У меня нет точной даты, но в понедельник я обедал с отцом Дэвина, а потом и сам Дэвин присоединился к нам.

Прекрасные люди, мы обсудили с ними предстоящий бой, они готовы.

Вскоре мы определим место и дату, но и Хэйни, и Ломаченко обязались провести этот поединок", — рассказал Арум.