Тренер Уайлдера рассказал о возможном бое Дионтея с Энтони Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), заявил, что его подопечный быстро справится с британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) в случае, если их поединок состоится.

"Я вижу те вещи и преимущества, которыми обладает Уайлдер. Что бы он ни сделал с Эй Джеем, но, на мой взгляд, это будет трёхраундовый бой. Деонтея нельзя назвать просто большим парнем, который медленно передвигается по рингу, но умеет сильно бить… Нет, он делает всё быстро, и если ты не хочешь уходить с его пути, у тебя будут проблемы", – приводит слова Скотта Boxing Social.

Напомним, что в своём последнем бою в октябре Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, выиграв полуфинал отборочного мини-турнира от WBC.