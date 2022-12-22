Эррол Спенс заявил, что его тренер может вывести Джошуа на топ-уровень

Объединённый чемпион полусреднего веса американец Эррол Спенс предположил, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) отменно бы сработался с его тренером Дерриком Джеймсом.

"Да, у них бы получилась отличная команда. Я не говорю, что Деррик вывел бы его на другой уровень, но он бы помог ему и с его защитой, и с атакой тоже".

"Он бы с ним разговаривал и дал ему необходимый комфорт, — считает Эррол. — Тебе нужен этот комфорт, особенно если ты хочешь улучшить защиту, “отпустить” руки и сохранять фокус на протяжении всего боя. Потому что похоже на то, что он немного сломался психологически. Так что Деррик выведет его на топ-уровень, если они станут работать вместе", — заявил Спенс.