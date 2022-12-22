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Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2024

Бокс
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В МОК опасаются россиян

Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2024

Новина українською

Бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему не видит, чтобы Международная боксёрская ассоциация (IBA), возглавляемая одиозным россиянином Умаром Кремлёвым, совершала шаги в сторону нормализации откровенно плачевной ситуации у любителей.

"Недавний Конгресс IBA ещё раз показал, что IBA не имеет реального интереса к боксу и боксёрам, а заинтересована только в своей собственной власти. Решения и обсуждения, направленные на то, чтобы не допустить боксёров к олимпийским отборочным турнирам и Олимпийским играм, нельзя понимать иначе", — отметил представитель МОК.

Кроме того, в МОК озадачены пролонгацией сотрудничества IBA и российского "Газпрома":

"Продление спонсорского контракта с “Газпромом” в качестве единственного главного спонсора IBA усиливает опасения, которые МОК неоднократно выражал с 2019 года. Это подтверждает, что IBA по-прежнему будет зависеть от компании, в значительной степени контролируемой российским правительством".

"МОК должен будет принять всё это во внимание, когда будет принимать дальнейшие решения, которые могут — после последних событий — включать отмену бокса на Олимпийских играх в Париже в 2024 году", — подытожили в Комитете.

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В статье: Бокс
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Источник:
Vringe

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