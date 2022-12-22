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В контракте боя Усик - Фьюри может быть прописан пункт о реванше
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Getty Images/Global Images Ukraine
В контракте на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри может быть прописан реванш, об этом заявил промоутер Франк Уоррен.
“Мы не вникали в это, но я, вероятно, думаю, что он будет, потому что, не дай Бог, у кого-то произойдет проблема со здоровьем или что-то пойдет не так – в боксе, как мы знаем, может произойти все, что угодно.
“На кону четыре пояса, и они достаются победителю. Если будет матч-реванш, я не думаю, что на кону будут четыре пояса, потому что вряд ли органы управления допустят это”.
Напомним, что бой между Усиком и Фьюри планируется провести в марте следующего года.
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