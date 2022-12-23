Усик вошел в тройку лучших в обновленном рейтинге ESPN

Телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира.

В десятке лучших чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик подвинул с третьей позиции Эррола Спенса, также свою позицию потерял абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни.

Лидером рейтинга является обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Иноуэ

3. Александр Усик

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Тайсон Фьюри

7. Дмитрий Бивол

8. Артур Бетербиев

9. Девин Хэйни

10. Шакур Стивенсон