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Усик вошел в тройку лучших в обновленном рейтинге ESPN
Все благодаря победе над Энтони Джошуа
Фото: Flipboard
Телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира.
В десятке лучших чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик подвинул с третьей позиции Эррола Спенса, также свою позицию потерял абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни.
Лидером рейтинга является обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:
1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Иноуэ
3. Александр Усик
4. Эррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Тайсон Фьюри
7. Дмитрий Бивол
8. Артур Бетербиев
9. Девин Хэйни
10. Шакур Стивенсон
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