Красюк рассказал, когда может состоятся бой Усик - Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о бое украинца с Тайсоном Фьюри.

"Если этот поединок не состоится до 4 марта, он сможет пройти только в конце апреля - начале мая.

Если мы так долго затянем, у нас появятся кейсы с обязательными защитами. Как мы их будем разруливать, сможем ли?

Тогда IBF может выйти и выдать решение на торги. И тогда уже этот поединок либо будет не абсолютным, либо вообще не состоится", - рассказал Красюк "Трибуне".