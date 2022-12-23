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Красюк рассказал, когда может состоятся бой Усик - Фьюри
Возможно, бой состоится в марте
фото - ringside24.com
Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о бое украинца с Тайсоном Фьюри.
"Если этот поединок не состоится до 4 марта, он сможет пройти только в конце апреля - начале мая.
Если мы так долго затянем, у нас появятся кейсы с обязательными защитами. Как мы их будем разруливать, сможем ли?
Тогда IBF может выйти и выдать решение на торги. И тогда уже этот поединок либо будет не абсолютным, либо вообще не состоится", - рассказал Красюк "Трибуне".
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