Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик пожертвовал 13 миллионов на восстановление села в Киевской области
Очень достойный поступок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) внес благотворительный взнос на восстановление одного из сел Киевщины.
"Я рад сообщить, что поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine и ее проект по восстановлению разрушенного жилья в селе Мощун. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас" – сказал он.
Напомним, ранее промоутер Усика
Популярное сейчас
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином
- Министр спорта Франции: Поведение аргентинцев после финала было жалким. Ле Гре подал жалобу
- ПСЖ заинтересовался бразильским экс-хавбеком Шахтера
- Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2024
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО