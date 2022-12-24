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Александр Усик пожертвовал 13 миллионов на восстановление села в Киевской области

Бокс
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Очень достойный поступок

Александр Усик пожертвовал 13 миллионов на восстановление села в Киевской области

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) внес благотворительный взнос на восстановление одного из сел Киевщины.

"Я рад сообщить, что поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine и ее проект по восстановлению разрушенного жилья в селе Мощун. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер Усика рассказал, когда может произойти бой против Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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