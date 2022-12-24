Александр Усик пожертвовал 13 миллионов на восстановление села в Киевской области

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) внес благотворительный взнос на восстановление одного из сел Киевщины.

"Я рад сообщить, что поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine и ее проект по восстановлению разрушенного жилья в селе Мощун. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас" – сказал он.