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Красюк: Победитель боя Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров

Бокс
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Это действительно так

Красюк: Победитель боя Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк заявил, что победитель поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) войдет в список величайших боксеров в истории.

"Нельзя сместить Мохаммеда Али или Майка Тайсона с их позиций, занимаемых ими в истории бокса. Добавить еще кого-то в эти позиции – можно. И, однозначно, победитель будет добавлен в этот перечень величайших боксеров в истории.

Мохаммед Али навсегда останется The Greatest. 10 лет, 50 лет еще пройдет. Мохаммед Али – это бренд. Я недавно видел старуху в Европе. Она шла в толстовке с изображением Мохаммеда Али. Возможно, она не знает, кто это, но носит кофту. Неважно, как он выигрывал или проигрывал. У него было достаточно провалов в карьере. Так же и Майк Тайсон. Он окончил карьеру на канвасе ринга. Но Майк Тайсон это Майк Тайсон.

Если кого-то из Украины, кто не знает бокс, не следил за этим спортом, спросить, что такое профессиональный бокс, все скажут – Майк Тайсон или Мохаммед Али" – сказал он.

Напомним, ранее Усик отдал на благотворительность 13 миллионов гривен.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
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