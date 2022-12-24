Красюк: Победитель боя Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк заявил, что победитель поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) войдет в список величайших боксеров в истории.

"Нельзя сместить Мохаммеда Али или Майка Тайсона с их позиций, занимаемых ими в истории бокса. Добавить еще кого-то в эти позиции – можно. И, однозначно, победитель будет добавлен в этот перечень величайших боксеров в истории.

Мохаммед Али навсегда останется The Greatest. 10 лет, 50 лет еще пройдет. Мохаммед Али – это бренд. Я недавно видел старуху в Европе. Она шла в толстовке с изображением Мохаммеда Али. Возможно, она не знает, кто это, но носит кофту. Неважно, как он выигрывал или проигрывал. У него было достаточно провалов в карьере. Так же и Майк Тайсон. Он окончил карьеру на канвасе ринга. Но Майк Тайсон это Майк Тайсон.

Если кого-то из Украины, кто не знает бокс, не следил за этим спортом, спросить, что такое профессиональный бокс, все скажут – Майк Тайсон или Мохаммед Али" – сказал он.