Промоутер Фьюри: Бой против Усика должен состояться до марта

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о сроках организации поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0 ;13 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Оба бойца хотят этого боя. Все менеджеры и промоутеры стремятся к этому поединку. Поэтому все, что нужно сделать, это собраться и решить, где он пройдет. Такова ситуация.

Поединок должен пройти до марта, и все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно: все хотят, чтобы это сражение произошло" – сказал он.