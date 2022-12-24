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Промоутер Фьюри: Бой против Усика должен состояться до марта
Конкретные сроки
Скріншот з трансляції
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о сроках организации поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0 ;13 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:
"Оба бойца хотят этого боя. Все менеджеры и промоутеры стремятся к этому поединку. Поэтому все, что нужно сделать, это собраться и решить, где он пройдет. Такова ситуация.
Поединок должен пройти до марта, и все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно: все хотят, чтобы это сражение произошло" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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