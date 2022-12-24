Промоутер Боб Арум: Следующий бой Хейни будет с Ломаченко

Промоутер Боб Арум в интервью изданию Boxing Social рассказал об организации следующего боя американского боксера Девина Хейни. Этот поединок станет для него второй защитой звания абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

"Его следующий бой будет с Ломаченко. Сейчас прорабатываем дату и место. Но это его следующий бой. Победа или поражение Девина станут очень важным фактором в мире бокса.

Потрясающий молодой человек. Очень-очень хороший боец. Мне нравится, как он себя держит. Мне нравится, как он дерется. А против Ломаченко он будет как против мастера. Так что это будет очень интересный бой.

Девин очень уверен в себе – и это правильно. И его отец тоже. Он очень умен. Потрясающий молодой человек, и мне нравится, когда боец уверен в своих силах и готов бросить вызов любому".