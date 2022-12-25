Гвоздик заявил, что возвращается на ринг

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) заявил, что возвращается на ринг.

– Я возвращаюсь, я подтверждаю это. В моем случае, к сожалению, я не могу так делать… Я хотел бы делать это так, как это делает Иван Редкач. Но я так не умею. Так что я работаю над этим. Готовлюсь на январь сейчас, есть еще варианты в марте.

Но я не подписал контракт. Уже эти даты переносились трижды. Сейчас готовлюсь к январю. Оппозиция не будет чемпионской, топовой. Оппозиция будет какая-нибудь, чтобы вернуться. Оппозиция будет такой, которую я должен проходить легко для того, чтобы вернуть те ощущения, которые я должен чувствовать в ринге.

Потом, может, посерьезнее что-то будет в марте. Но повторяю, я не хочу кого-то обнадежить, что это будет 100%. Потому что мне уже давали три даты и все сорвались. Поэтому когда я подпишу контракт, прежде всего я выставлю пост с постером на мой бой-возврат. Но сейчас это такой тизер, называйте, как хотите. Да, я готовлюсь, постоянно тренируюсь. Но очень сложно найти оппонента и команду, с которой работать.

– Соперник пока неизвестен?

– Вам еще нет. Для меня есть опции. Не хочу переоценивать себя, но если это будет он, соперника я мог бы описать тремя словами – имеем, что имеем, – сказал Гвоздик.