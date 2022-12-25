Хэйни о Ломаченко: Он не хозяин нашего дивизиона.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал, что думает о поединке против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) и как относится к своему будущему оппоненту. Его слова цитирует Boxing News 24/7:

"Ломаченко оказался меньше, чем я думал, но и многие говорили, что он не настоящий легковес. Он маленький парень. Легкий вес на самом деле не его, но он побеждает здесь. Кто был его первым соперником в легком весе? Люк Кэмпбелл (Хорхе Линарес – прим.)? Я думаю, что это был Кэмпбелл.

Так что он уже давно в этой весовой категории. Независимо от того, что люди говорят, у него было время адаптироваться в этом дивизионе.

Он может быть мастером дела для Боба Арума, но не для меня. Ломаченко – такой же человек, как и я. Я покажу, что он не хозяин нашего дивизиона" – сказал он.