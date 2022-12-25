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Джошуа: Просто умираю от жажды снова стать чемпионом мира
Удачи тебе, воин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) рассказал, что живет целью вновь стать чемпионом мира. Его слова цитирует 258MGT:
"Я просто умираю от жажды снова овладеть чемпионским титулом. Это единственное, что интересует мое сердце и душу.
Мне нравится, что в кулуарах мое имя постоянно на слуху. Это значит, что у меня есть возможность вернуться на вершину. Мне есть из чего выбирать.
Я готов сразиться с кем угодно и обещаю солидно пошуметь в следующем году. Если следовать последовательности, то у меня все получится" – сказал он.
Напомним, что ранее Гвоздик
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