Джошуа: Просто умираю от жажды снова стать чемпионом мира

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) рассказал, что живет целью вновь стать чемпионом мира. Его слова цитирует 258MGT:

"Я просто умираю от жажды снова овладеть чемпионским титулом. Это единственное, что интересует мое сердце и душу.

Мне нравится, что в кулуарах мое имя постоянно на слуху. Это значит, что у меня есть возможность вернуться на вершину. Мне есть из чего выбирать.

Я готов сразиться с кем угодно и обещаю солидно пошуметь в следующем году. Если следовать последовательности, то у меня все получится" – сказал он.