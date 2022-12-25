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Джошуа: Просто умираю от жажды снова стать чемпионом мира

Бокс
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Удачи тебе, воин

Джошуа: Просто умираю от жажды снова стать чемпионом мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) рассказал, что живет целью вновь стать чемпионом мира. Его слова цитирует 258MGT:

"Я просто умираю от жажды снова овладеть чемпионским титулом. Это единственное, что интересует мое сердце и душу.

Мне нравится, что в кулуарах мое имя постоянно на слуху. Это значит, что у меня есть возможность вернуться на вершину. Мне есть из чего выбирать.

Я готов сразиться с кем угодно и обещаю солидно пошуметь в следующем году. Если следовать последовательности, то у меня все получится" – сказал он.

Напомним, что ранее Гвоздик заявил о возвращении на ринг.

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В статье: Энтони Джошуа
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