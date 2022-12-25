Хэйни и Ломаченко сразятся в мае

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал, что его бой против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) запланирован на май 2023 года. Его слова цитирует Thaboxingvoice:

"Для того, чтобы принять наш поединок, претендуют три арены. Это Madison Square Garden в Нью-Йорке, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и арена в Саудовской Аравии.

Когда случится бой? Посмотрим. Сначала я говорил, что откажусь от поединка, если они запланируют его после Рамадана, но потом решил, что если они хотят сразиться в мае, то пусть это будет май" – сказал он.