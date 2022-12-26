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Экс-чемпион мира: Усик может победить Фьюри по очкам

Бокс
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Экс-чемпион мира: Усик может победить Фьюри по очкам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-чемпион мира Барри МакГиган в Twitter рассказал, сможет ли обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Я думаю, что Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями, выходя на ударную дистанцию и уходя с нее, целясь в корпус Тайсона, а также используя скорость и стойку левши, чтобы сбить его с толку".

Напомним, что бой Усик - Фьюри может состоятся уже в марте 2023 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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