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Экс-чемпион мира: Усик может победить Фьюри по очкам
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира Барри МакГиган в Twitter рассказал, сможет ли обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Я думаю, что Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями, выходя на ударную дистанцию и уходя с нее, целясь в корпус Тайсона, а также используя скорость и стойку левши, чтобы сбить его с толку".
Напомним, что бой Усик - Фьюри может состоятся уже в марте 2023 года.
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