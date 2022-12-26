Хэйни: Теофимо Лопесу нужно немного отдохнуть от спорта

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни решил помочь советами Теофимо Лопесу.

"Он сомневается в себе, поэтому, по моему мнению, ему нужно немного отдохнуть от спорта, привести мысли в порядок и вернуться", - сказал Хейни.

Напомним, Хейни хочет провести бой с Василием Ломаченко, однако стороны не спешат с переговорами.