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Хэйни: Теофимо Лопесу нужно немного отдохнуть от спорта
Боксер хочет завладеть титулами
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни решил помочь советами Теофимо Лопесу.
"Он сомневается в себе, поэтому, по моему мнению, ему нужно немного отдохнуть от спорта, привести мысли в порядок и вернуться", - сказал Хейни.
Напомним, Хейни хочет провести бой с Василием Ломаченко, однако стороны не спешат с переговорами.
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Источник:Sport.ua
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