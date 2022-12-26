Дэвид Прайс назвал победителя боя Усик - Фьюри

Британский боксер сверхтяжелого веса Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) рассказал, что думает о возможном бое чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Что Тайсон Фьюри делает лучше других, так это пользуется своим ростом и размерами. Это одна из его сильнейших сторон.

Он эксперт в том, чтобы его соперник почувствовал, кто самый большой в ринге, и я думаю, что он будет делать то же в поединке с Усиком.

Он будет опираться на него, сразится грязно, и я считаю, что он победит, вероятно, не в самом зрелищном бою.

Думаю, нас ждет победа Фьюри по очкам", - сказал Прайс.