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Тайсон Фьюри: Мое первое яркое воспоминание о боксе – это бой Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана

Бокс
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Боксер назвал один из лучших боев, который он запомнил

Тайсон Фьюри: Мое первое яркое воспоминание о боксе – это бой Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, какой первый бой он посмотрел.

"Мое первое яркое воспоминание о боксе – это бой Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана. Мы ждали этого боя всю ночь. Рахман уложил его в первых раундах. Это было мое первое реально яркое воспоминание о боксе. Конечно, я и до этого смотрел бокс, но до этого момента он меня не особо интересовал", - приводит слова Тайсона IFL TV.

Напомни, что Рахман нокаутировал Льюиса в пятом раунде, в апреле 2001 года.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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