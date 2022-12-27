Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, какой первый бой он посмотрел.

"Мое первое яркое воспоминание о боксе – это бой Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана. Мы ждали этого боя всю ночь. Рахман уложил его в первых раундах. Это было мое первое реально яркое воспоминание о боксе. Конечно, я и до этого смотрел бокс, но до этого момента он меня не особо интересовал", - приводит слова Тайсона IFL TV.

Напомни, что Рахман нокаутировал Льюиса в пятом раунде, в апреле 2001 года.