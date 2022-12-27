Тайсон Фьюри назвал желаемых соперников

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) признался, что по-прежнему хотел бы встретиться на ринге со своими соотечественниками — Энтони Джошуа, Дэвидом Прайсом и Дэвидом Хэем.

"Интересно, будет ли по-прежнему собираться полный стадион, если я и старый добрый Дэвид Прайс устроим бой? Даже если он уже на пенсии, "Олд Траффорд" или "Энфилд", я думаю, мы продадим этот бой, если на кону будет титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Или даже если WBC не санкционирует бой, мы могли бы провести его за титул чемпиона Северо-Запада Великобритании.

Наше соперничество длилось долго, и он был единственным британцем, который когда-либо мог побить меня как в любителях, так и в профессионалах. Я думаю, билеты будут продаваться на ура. Я также уверен, что бой с Дэвидом Хэем собрал бы полный стадион.

Для меня в этой стране всё ещё есть три больших соперника. Даже если они активно не тренируются. Это Дэвид Прайс, Дэвид Хэй и Энтони Джошуа. Но я знаю, что они всё ещё посещают зал… Каждый из этих боёв соберёт стадион. Всё дело в условиях и организации, не так ли?" — приводит слова Фьюри Boxing Social.