Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри мог бы заниматься перепродажей автомобилей
Тайсон рассказал, чем занимался раньше
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным боксёром.
"Я занимался перепродажей автомобилей с десяти лет. Могу сказать, я был бы счастлив. Я бы встретил свою жену, у нас были бы прекрасные дети. Я бы не стал чемпионом мира и не был бы таким богатым, но это в жизни не главное", — приводит слова Фьюри известный инсайдер Майкл Бенсон в своих социальных сетях.
Напомним, в своём последнем поединке Фьюри финишировал в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул.
Популярное сейчас
- ESPN: Арсенал предложил Шахтеру за Мудрика 45 млн евро прямым платежом +25 млн бонусами
- Президент Анголы осудил нападение России на Украину. Московские пропагандисты в истерике
- Спортивный юрист: Мудрик легально может выехать для трансфера в АПЛ, а к Костышину могут быть вопросы
- Дэвид Прайс назвал победителя боя Усик - Фьюри
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО