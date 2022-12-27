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Тайсон Фьюри мог бы заниматься перепродажей автомобилей

Бокс
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Тайсон рассказал, чем занимался раньше

Тайсон Фьюри мог бы заниматься перепродажей автомобилей

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным боксёром.

"Я занимался перепродажей автомобилей с десяти лет. Могу сказать, я был бы счастлив. Я бы встретил свою жену, у нас были бы прекрасные дети. Я бы не стал чемпионом мира и не был бы таким богатым, но это в жизни не главное", — приводит слова Фьюри известный инсайдер Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем поединке Фьюри финишировал в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул.

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В статье: Тайсон Фьюри
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