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Экс-чемпион мира: Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика

Бокс
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Возможно, Александр отправит на пенсию Тайсона

Экс-чемпион мира: Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика

Скріншот з трансляції

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Бывший чемпион мира, ныне известный тренер Барри Макгиган считает, что украинский боксёр Александр Усик заставит Тайсона Фьюри попотеть в ринге.

"Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика. Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова", — написал Макгиган на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.

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В статье: Александр Усик
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