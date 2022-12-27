Экс-чемпион мира: Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика

Бывший чемпион мира, ныне известный тренер Барри Макгиган считает, что украинский боксёр Александр Усик заставит Тайсона Фьюри попотеть в ринге.

"Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика. Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова", — написал Макгиган на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.