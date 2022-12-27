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Тренер Уайлдера: Я бы хотел для Уайлдера только Энтони Джошуа
Специалист назвал желаемых соперников для своего подопечного
Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт назвал предпочтительных соперников для своего подопечного.
"Я бы хотел для Уайлдера только Энтони Джошуа, Александра Усика или Энди Руиса. Если бы я мог выбирать, то сначала это был бы поединок с Усиком за чемпионские пояса, затем бой с Джошуа, а потом с Руисом. Но, судя по всему, первым может стать Руис. Но посмотрим как будет. Как Усик будет справляться с ударами Деонтея? Не уверен, что он их выдержит. Усик меньше и даже если будет весить 104 килограмма, то всё равно будет меньше, понимаете?", — рассказал тренер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
В последнем поединке Деонтея Уайлдер нокаутировал финского боксёра Роберта Хелениуса.
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