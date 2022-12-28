Непобедимый Джервонта Дэвис задержан за несколько дней до боя

Обладатель чемпионского пояса WBA World в легком весе Джервонта Дэвис за несколько дней до своего боя оказался за решеткой.

По информации tmz.com, 28-летний боксер задержан по подозрению в домашнем насилии. Утром среды он все еще находился в тюрьме.

Джервонта Дэвис, у которого 27 побед в 27 боях, уже не впервые задержан. В 2020 году его арестовали из-за обвинений в грубом обращении с бывшей девушкой во время баскетбольного матча во Флориде.

Напомним, что на 8 января у Дэвиса запланирован бой в легком весе против Эктора Луиса Гарсии.