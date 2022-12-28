Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Непобедимый Джервонта Дэвис задержан за несколько дней до боя
8 января боксер должен выйти на ринг
фото - boxingscene.com
Обладатель чемпионского пояса WBA World в легком весе Джервонта Дэвис за несколько дней до своего боя оказался за решеткой.
По информации tmz.com, 28-летний боксер задержан по подозрению в домашнем насилии. Утром среды он все еще находился в тюрьме.
Джервонта Дэвис, у которого 27 побед в 27 боях, уже не впервые задержан. В 2020 году его арестовали из-за обвинений в грубом обращении с бывшей девушкой во время баскетбольного матча во Флориде.
Напомним, что на 8 января у Дэвиса запланирован бой в легком весе против Эктора Луиса Гарсии.
Популярное сейчас
- Он не играл год. Экс-легионер Динамо сменил клуб в Бразилии
- Хобленко: Очень рад находиться в Карпатах. Задача - выйти в УПЛ
- В Катаре из комнаты, в который жил Месси во время ЧМ, сделают музей
- Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО