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Джервонта Дэвис освобожден из под стражи
Боксеру придется заплатить залог
фото - boxingscene.com
Американский профессиональный боксёр, действующий чемпион мира в лёгком и полусреднем весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис отпущен из-под стражи под залог, пишет ESPN.
Сумма залога составила $ 1 тыс.
Напомним, что 28-летний боксёр 27 декабря был задержан по делу о домашнем насилии. Джервонта Дэвис обвиняется в избиении свей девушки, которой он разбил губу ударом по лицу. Причём это не первый подобный инцидент с участием Дэвиса. В 2020 году он был арестован за избиение своей подруги на баскетбольной игре.
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