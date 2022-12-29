Фьюри: Когда Усик боксировал на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мире

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) раскритиковал украинца Александра Усика (20-0, 13 КО).

"У остальных были подгузники, когда я думал о Кличко. О них даже не думали. Усик? Когда он стал профессионалом? а Джошуа? 2012, 2013? Когда они боксировали на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мире.

Дрался в элиминаторе против Каннингема в Мэдисон-сквер-гарден. А Усик с Джошуа тогда еще в майках прыгали на ринге, потому не думал о них. А когда Энтони появился на горизонте, у меня была пауза в карьере. Усика вообще никогда не было в моих мыслях.

Откуда он вообще взялся? Вдруг этот украинец поднялся в весе, избил Джошуа, забрал все признание Энтони, которое он строил годами. Усик – достойный соперник, но 5 лет назад он был никем, о нем никто не думал.

Времена меняются, все меняется, но, в конце концов, мои цели всегда были моими целями. Моей единственной настоящей целью в боксе была победа над давним суперчемпионом в лице Владимира Кличко. Второй по продолжительности правления чемпион в истории бокса", – сказал Фьюри для The Fight Within.