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Фьюри: Когда Усик боксировал на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мире
Тайсон не жалеет комплиментов в свой адрес
Фото: MMA Fighting
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) раскритиковал украинца Александра Усика (20-0, 13 КО).
"У остальных были подгузники, когда я думал о Кличко. О них даже не думали. Усик? Когда он стал профессионалом? а Джошуа? 2012, 2013? Когда они боксировали на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мире.
Дрался в элиминаторе против Каннингема в Мэдисон-сквер-гарден. А Усик с Джошуа тогда еще в майках прыгали на ринге, потому не думал о них. А когда Энтони появился на горизонте, у меня была пауза в карьере. Усика вообще никогда не было в моих мыслях.
Откуда он вообще взялся? Вдруг этот украинец поднялся в весе, избил Джошуа, забрал все признание Энтони, которое он строил годами. Усик – достойный соперник, но 5 лет назад он был никем, о нем никто не думал.
Времена меняются, все меняется, но, в конце концов, мои цели всегда были моими целями. Моей единственной настоящей целью в боксе была победа над давним суперчемпионом в лице Владимира Кличко. Второй по продолжительности правления чемпион в истории бокса", – сказал Фьюри для The Fight Within.
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