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Тайсон Фьюри: Я бы не хотел рыцарского звания
Боксер хочет чего-то другого
Фото: The Guardian
Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что хотел бы чего-то такого, чем не обладает ни один спортсмен в мире.
Ранее экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни предложил присвоить Фьюри рыцарское звание. Но Тайсон на примере гонщика Льюиса Хэмилтона, теннисиста Энди Маррея, а также легкоатлета Мо Фараха и гребца Стива Редгрейва показал, что хочет большего.
"У нескольких спортсменов оно есть [рыцарское звание]. Сэр Мо Фарах, сэр Стив Редгрейв, сэр Льюис Хэмилтон, сэр Энди Маррей. Что ж, ну а я бы хотел чего-то такого, чего нет ни у кого другого, особенно у спортсмена. Я рядовой мужчина, хотя таких, как я, немного – лимитированная серия. Поэтому я хотел бы чего-то другого. Может быть, король Карл мог бы сделать меня императором Северной Англии", — приводит слова Фьюри The Telegraph.
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