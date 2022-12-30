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Тайсон Фьюри: Я бы не хотел рыцарского звания

Бокс
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Боксер хочет чего-то другого

Тайсон Фьюри: Я бы не хотел рыцарского звания

Фото: The Guardian

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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что хотел бы чего-то такого, чем не обладает ни один спортсмен в мире.

Ранее экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни предложил присвоить Фьюри рыцарское звание. Но Тайсон на примере гонщика Льюиса Хэмилтона, теннисиста Энди Маррея, а также легкоатлета Мо Фараха и гребца Стива Редгрейва показал, что хочет большего.

"У нескольких спортсменов оно есть [рыцарское звание]. Сэр Мо Фарах, сэр Стив Редгрейв, сэр Льюис Хэмилтон, сэр Энди Маррей. Что ж, ну а я бы хотел чего-то такого, чего нет ни у кого другого, особенно у спортсмена. Я рядовой мужчина, хотя таких, как я, немного – лимитированная серия. Поэтому я хотел бы чего-то другого. Может быть, король Карл мог бы сделать меня императором Северной Англии", — приводит слова Фьюри The Telegraph.

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В статье: Тайсон Фьюри
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