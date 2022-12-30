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Тренер Уайлдера: Я не удивлюсь, если Усик выиграет бой с Фьюри

Бокс
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Специалист похвалил украинца

Тренер Уайлдера: Я не удивлюсь, если Усик выиграет бой с Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, рассказал, что думает о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

"Я не удивлюсь, если Усик выиграет бой, но я также нисколько не удивлюсь, если Фьюри за счёт своих габаритов полностью превзойдёт Александра после нескольких раундов. Надо отдать должное Усику — он всегда находит способ победить. Он бесстрашный, у него высокий боксёрский IQ.

Для меня это бой с шансами 50 на 50. Ни один боксёр в мире не сможет гарантированно выйти на ринг с Усиком и провести поединок под свою диктовку", — приводит слова Скотта Boxing Social.

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В статье: Дионтей Уайлдер Малик Скотт
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