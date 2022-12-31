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Усик посетил Киево-Печерскую лавру. Фото
Верующий человек
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетил Киево-Печерскую лавру. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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