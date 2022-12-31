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Усик посетил Киево-Печерскую лавру. Фото

Бокс
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Верующий человек

Усик посетил Киево-Печерскую лавру. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетил Киево-Печерскую лавру. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Усика анонсировал поединок против Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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