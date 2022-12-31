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Девушка Джервонты Дэвиса призналась, что зря звонила в полицию
Нормально так пошумели
фото - boxingscene.com
Девушка американского легковеса Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО) Ванесса Поссо призналась, что не подлежала домашнему насилию со стороны своего бойфренда.
"Последние несколько дней были болезненными и очень изнурительными для всех привлеченных сторон. Состояние наших отношений было хрупким, и мы с Джервонтой оба были виноваты в ссоре. На эмоциях, пока была в бешенстве, я совершила ненужный звонок в полицию. Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери" – сказала она.
Напомним, что в день инцидента Ванесса позвонила по телефону в полицию и рассказала, что Джервонта может ее убить.
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