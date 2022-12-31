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Редкач неожиданно вступился за Ломаченко
Рождественские чудеса
Украинский боксер Иван Редкач, который сейчас живет в США, вступился за своего соотечественника Василия Ломаченко (17-2; 11 КО), который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков за неоднозначную позицию по поводу УПЦ МП.
"У меня к вам вопрос: почему украинцы считают украинского боксера Василия Ломаченко изгоем Украины? Почему вы все так к нему плохо относитесь? Ну, не все, а большинство ребят, ранее болевших за Васю, поддерживали его, сейчас просто унижают его. Не знаю, не любят его. Почему так?
А еще ни в одной стране мира я не видел таких токсичных фанатов, как в Украине. Почему у нас столько ненависти, желчи, и каждый желает плохого спортсменам, людям? Почему у нас такие деграданты? Я замечаю это только в Украине. На какие паблики не заходил, украинские комментаторы – самые токсичные в мире" – сказал Редкач.
Напомним, ранее Александр Усик
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