Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение

Американский промоутер компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективу организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует SecondsOut:

"В Катаре только что завершился чемпионат мира. Многие были возмущены, что футбол там существует. Когда-то поединок между Форманом и Али состоялся в Конго. После этого поединки были на Филиппинах и Ямайке. Там, где есть деньги.

Ничего не меняется. Даже если ты футболист, идешь туда, где можно заработать побольше денег. Бокс опаснее других видов спорта. А такое сражение случается раз в поколение, ведь на кону четыре пояса" – сказал он.