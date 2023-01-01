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Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение
Трудно не согласиться
Скріншот з трансляції
Американский промоутер компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективу организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует SecondsOut:
"В Катаре только что завершился чемпионат мира. Многие были возмущены, что футбол там существует. Когда-то поединок между Форманом и Али состоялся в Конго. После этого поединки были на Филиппинах и Ямайке. Там, где есть деньги.
Ничего не меняется. Даже если ты футболист, идешь туда, где можно заработать побольше денег. Бокс опаснее других видов спорта. А такое сражение случается раз в поколение, ведь на кону четыре пояса" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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