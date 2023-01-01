  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение

Бокс
Обновлено
(3 голосов)

Трудно не согласиться

Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективу организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует SecondsOut:

"В Катаре только что завершился чемпионат мира. Многие были возмущены, что футбол там существует. Когда-то поединок между Форманом и Али состоялся в Конго. После этого поединки были на Филиппинах и Ямайке. Там, где есть деньги.

Ничего не меняется. Даже если ты футболист, идешь туда, где можно заработать побольше денег. Бокс опаснее других видов спорта. А такое сражение случается раз в поколение, ведь на кону четыре пояса" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика анонсировал бой против Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде