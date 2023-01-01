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Промоутер Ломаченко: Поединок с Хэйни уже согласован

Бокс
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Ну и добренько

Промоутер Ломаченко: Поединок с Хэйни уже согласован

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Боб Арум рассказал, что поединок нашего спортсмена против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО) точно состоится, а детали его организации уже на финишной прямой. Его слова цитирует Sky Sports:

"По сути, поединок уже согласован. Мы ищем место и дату. В скором времени мы их объявим. Я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин тоже к нам присоединился, и все они готовы. Они отличные люди.

Это сражение должно состояться до Рамадана или после него (22 марта – 20 апреля). Дело в том, что Хэйни – религиозный мусульманин, поэтому мы не можем организовать поединок во время Рамадана, но можем устроить его до или после. Я обсудил это с Хэйни, и они открыты к этому бою" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер прокомментировал бой Усик – Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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