Карл Фроч назвал фаворита в возможном бою Усик - Фьюри

Член Зала славы Карл Фроч рассказал, что думает о бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

"Ни у кого не получится победить Тайсона Фьюри. Усик? Послушайте, Усик достаточно хорош, чтобы победить любого в свой лучший вечер. Однако Тайсону нужно выступить очень плохо, чтобы проиграть.

Усик уже немолод, в бою с Джошуа он не смог выдать мощную концовку. Да, он смог перевернуть бой и сделать всё, чтобы победить, но он уже немолод. Это 12-раундовый бой. Тайсон Фьюри будет наваливаться на него, удерживать на средней дистанции и бить", – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу Boxing UK.