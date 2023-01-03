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Шакур Стивенсон раскритиковал Ломаченко

Бокс
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Он назвал его ограниченым бойцом

Шакур Стивенсон раскритиковал Ломаченко

http://fightnews.info/ fightnews

Новина українською

Непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон критически оценил способности известного украинского боксёра Василия Ломаченко.

Стивенсон, рассуждая о недавнем поединке Ломаченко с Ортисом, раскритиковал украинца.

"Может показаться, что Ортис достаточно умелый, но это только потому, что Ломаченко сам чертовски ограниченный боксёр", — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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