Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур Стивенсон раскритиковал Ломаченко
Он назвал его ограниченым бойцом
http://fightnews.info/ fightnews
Непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон критически оценил способности известного украинского боксёра Василия Ломаченко.
Стивенсон, рассуждая о недавнем поединке Ломаченко с Ортисом, раскритиковал украинца.
"Может показаться, что Ортис достаточно умелый, но это только потому, что Ломаченко сам чертовски ограниченный боксёр", — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Источник: Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Тайсон Фьюри: Я схвачу Усика и раздавлю
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн