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Уоррен: У Джошуа не было тренера, так как он собирался драться с Фьюри?

Бокс
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Промоутер рассказал, что их бой маловероятен

Уоррен: У Джошуа не было тренера, так как он собирался драться с Фьюри?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что думает о возможном бое между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"У Джошуа не было тренера, так как он собирался драться? Он очевидно ищет тренера.

Возможно, он нашел его, я не знаю. Мне действительно безразлично, если честно. У нас есть план на следующий год.

Очевидный вопрос состоит в том, будет ли Джошуа фигурировать в этих планах. В самом деле, я не могу сейчас это представить.

Тайсон занят своей следующей парой боев, это точно. Его немного разозлило то, что мы потратили время зря.

Итак, мы там, где мы с есть. Но если Джошуа захочет сразиться с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа, мы сделаем это мгновенно", - сказал Уоррен.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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Источник:
boxingscene

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