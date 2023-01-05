Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: У Джошуа не было тренера, так как он собирался драться с Фьюри?
Промоутер рассказал, что их бой маловероятен
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что думает о возможном бое между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
"У Джошуа не было тренера, так как он собирался драться? Он очевидно ищет тренера.
Возможно, он нашел его, я не знаю. Мне действительно безразлично, если честно. У нас есть план на следующий год.
Очевидный вопрос состоит в том, будет ли Джошуа фигурировать в этих планах. В самом деле, я не могу сейчас это представить.
Тайсон занят своей следующей парой боев, это точно. Его немного разозлило то, что мы потратили время зря.
Итак, мы там, где мы с есть. Но если Джошуа захочет сразиться с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа, мы сделаем это мгновенно", - сказал Уоррен.
Популярное сейчас
- Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера
- Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка
- "Он будто вернулся из концлагеря". Шевчук - о брате, освобожденного из российского плена
- Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО