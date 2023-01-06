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Джейк Пол: Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Фьюри, а он всё равно убегает от меня

Бокс
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Правда не Тайсону Фьюри

Джейк Пол: Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Фьюри, а он всё равно убегает от меня

Фото: sport24.ru

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Поединок американского блогера Джейка Пола (6-0, 4 КО) и британского полутяжа Томми Фьюри (8-0, 4 КО) не состоится.

Пол накануне подписал соглашение с PFL и хочет провести следующий боксёрский поединок с экс-бойцом UFC Майком Перри, который в последнее время дрался в кулачных боях под эгидой BKFC.

"Майк Перри, это может быть твой счастливый год. Потому что Томми снова убегает. Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Томми, а он всё равно трусливо драпает от меня. Весьма печально, — заявил Джейк.

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В статье: Джейк Пол
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Источник:
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