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Джейк Пол: Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Фьюри, а он всё равно убегает от меня
Правда не Тайсону Фьюри
Фото: sport24.ru
Поединок американского блогера Джейка Пола (6-0, 4 КО) и британского полутяжа Томми Фьюри (8-0, 4 КО) не состоится.
Пол накануне подписал соглашение с PFL и хочет провести следующий боксёрский поединок с экс-бойцом UFC Майком Перри, который в последнее время дрался в кулачных боях под эгидой BKFC.
"Майк Перри, это может быть твой счастливый год. Потому что Томми снова убегает. Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Томми, а он всё равно трусливо драпает от меня. Весьма печально, — заявил Джейк.
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