Джейк Пол: Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Фьюри, а он всё равно убегает от меня

Поединок американского блогера Джейка Пола (6-0, 4 КО) и британского полутяжа Томми Фьюри (8-0, 4 КО) не состоится.

Пол накануне подписал соглашение с PFL и хочет провести следующий боксёрский поединок с экс-бойцом UFC Майком Перри, который в последнее время дрался в кулачных боях под эгидой BKFC.

"Майк Перри, это может быть твой счастливый год. Потому что Томми снова убегает. Если бы фаны только знали, сколько денег я предлагаю Томми, а он всё равно трусливо драпает от меня. Весьма печально, — заявил Джейк.