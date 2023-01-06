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Спецслужбы отреагировали на скандал вокруг Ломаченко

Бокс
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Боксер неоднократно поддерживал Россию

Спецслужбы отреагировали на скандал вокруг Ломаченко

Фото: twitter.com/VasylLomachenko

Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко распространил скандальную проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина, в которой утверждает что Украина "воюет" против церкви. После этого украинцы попросили СБУ проверить боксера за то, что он распространяет кремлевские нарративы.

Соответствующие призывы к правоохранителям начали появляться в комментариях под постами Ломаченко в инстаграме, пишет 24 Канал. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур не было.

В то же время, как пишет источник, в украинских спецслужбах говорят, что следят за 34-летним Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко
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