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Спецслужбы отреагировали на скандал вокруг Ломаченко
Боксер неоднократно поддерживал Россию
Фото: twitter.com/VasylLomachenko
Украинский боксер Василий Ломаченко распространил скандальную проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина, в которой утверждает что Украина "воюет" против церкви. После этого украинцы попросили СБУ проверить боксера за то, что он распространяет кремлевские нарративы.
Соответствующие призывы к правоохранителям начали появляться в комментариях под постами Ломаченко в инстаграме, пишет 24 Канал. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур не было.
В то же время, как пишет источник, в украинских спецслужбах говорят, что следят за 34-летним Ломаченко.
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