Спецслужбы отреагировали на скандал вокруг Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко распространил скандальную проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина, в которой утверждает что Украина "воюет" против церкви. После этого украинцы попросили СБУ проверить боксера за то, что он распространяет кремлевские нарративы.

Соответствующие призывы к правоохранителям начали появляться в комментариях под постами Ломаченко в инстаграме, пишет 24 Канал. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур не было.

В то же время, как пишет источник, в украинских спецслужбах говорят, что следят за 34-летним Ломаченко.