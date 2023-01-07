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Фьюри: Усик умеет на ринге абсолютно все

Бокс
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Фьюри: Усик умеет на ринге абсолютно все

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дядя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Питер Фьюри похвалил будущего соперника своего племянника, чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Кличко бились так, как подобает большим мужикам. Они были хорошими боксерами своего времени, но Усик – разносторонней. Он и бьет, и уклоняется, у него есть весь набор навыков. То есть, Александр не просто освоил что-то одно, он переключается, меняет скорость и стиль боя, умеет на ринге абсолютно все" – сказал он.

Напомним, что ранее Джервонта Дэвис жестко ответил Редкачу.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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