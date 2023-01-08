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Майк Тайсон: Я думаю, Усик победит всех
Кратко и лаконично
Фото: The Japan Times
Легенда мирового бокса Майк Тайсон высказался по поводу своего отношения к украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Я думаю, Усик победит всех. Он очень умен и интеллигентен, при этом неудобен в ринге.
Я думаю, Александр – великий соперник для любого боксера" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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