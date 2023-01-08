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Майк Тайсон: Я думаю, Усик победит всех

Бокс
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Кратко и лаконично

Майк Тайсон: Я думаю, Усик победит всех

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон высказался по поводу своего отношения к украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Я думаю, Усик победит всех. Он очень умен и интеллигентен, при этом неудобен в ринге.

Я думаю, Александр – великий соперник для любого боксера" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри похвалил Усика.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик
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