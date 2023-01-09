IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту титула

Международная боксёрская федерация (IBF) предоставила чемпиону в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику, также удерживающему титулы WBA Super и WBO, возможность не проводить обязательную защиту против хорвата Филиппа Хрговича (15-0, 12 KO), сообщает издание BoxingScene.

Причиной такого решения стала система ротации, разработанная всеми боксёрскими организациями, согласно которой следующим претендентом на бой с Усиком должен стать боец с наивысшим рейтингом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) – это британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO).

IBF упростила путь для Усика к бою с Фьюри. Украинцу предстоит согласовать проведение поединка за абсолютного чемпиона с WBA или стороной Даниэля Дюбуа.

Со своей стороны Хргович остается обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии IBF. Сразиться с хорватом обяжут победителя поединка между чемпионом WBA и претендентом от этой организации в течение 180 дней после его проведения.