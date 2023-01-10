Эдди Хирн: На следующей неделе Джошуа будет тренироваться в Америке и вы узнаете имя его нового тренера

Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) Эдди Хирн рассказал, что уже знает имя следующего тренера британца.

"Я знаю, кто новый тренер Джошуа. Но это очень личное дело. Мне всегда нравится, как Джошуа или другой боксер объявляют об этом со своей командой.

На следующей неделе он станет тренироваться в лагере, в Америке. Поэтому вы скоро все узнаете", - сказал Хирн.

Напомним, что последним специалистом, который тренировал Джошуа был Роберт Гарсия.