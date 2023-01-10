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Энтони Джошуа свой следующий бой может провести 1 апреля

Бокс
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Боксер уже начинает готовиться

Энтони Джошуа свой следующий бой может провести 1 апреля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксёр Энтони Джошуа будет тренироваться в США. Эй Джей вылетит для начала сборов на следующей неделе, а предполагаемые дата и место его следующего боя — 1 апреля в Лондоне.

Напомним, Энтони Джошуа провёл свой последний бой в августе с украинским боксёром Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.

Всего на счету британца 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых добыты нокаутом, и три поражения.

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В статье: Энтони Джошуа
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