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Александр Усик потроллил Тайсона Фьюри
Украинец готовится к бою с британцем
Скріншот з трансляції
Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик опубликовал новое фото на своей странице в социальных сетях, обратившись к Тайсону Фьюри.
"Средневес уже здесь! Где ты, пузатый?" — написал Усик под фотографией из бассейна, отметив Фьюри.
Напомним, что Александр Усик провёл 20 поединков и одержал в них 20 побед.
The Middleweight is here!????— Alexander Usyk (@usykaa) January 10, 2023
Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35
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