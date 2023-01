Александр Усик потроллил Тайсона Фьюри

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик опубликовал новое фото на своей странице в социальных сетях, обратившись к Тайсону Фьюри.

"Средневес уже здесь! Где ты, пузатый?" — написал Усик под фотографией из бассейна, отметив Фьюри.

Напомним, что Александр Усик провёл 20 поединков и одержал в них 20 побед.

The Middleweight is here!????

Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35