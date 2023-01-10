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Александр Усик потроллил Тайсона Фьюри

Бокс
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Украинец готовится к бою с британцем

Александр Усик потроллил Тайсона Фьюри

Скріншот з трансляції

Новина українською

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик опубликовал новое фото на своей странице в социальных сетях, обратившись к Тайсону Фьюри.

"Средневес уже здесь! Где ты, пузатый?" — написал Усик под фотографией из бассейна, отметив Фьюри.

Напомним, что Александр Усик провёл 20 поединков и одержал в них 20 побед.

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В статье: Александр Усик
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