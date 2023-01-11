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Фрэнк Уоррен рассказал об организации боя Усик - Фьюри

Бокс
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Пока все выглядит позитивно

Фрэнк Уоррен рассказал об организации боя Усик - Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что позитивно настроен насчёт объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

"Мы все действительно уверены, что это произойдёт. Нам многое предстоит уладить, но я искренне верю, что бой в итоге случится. IBF избавилась от обязательной защиты для Усика, отменив её. Всё выглядит позитивно", — цитирует Уоррена talkSPORT.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде. Усик в последнем бою одолел британца Энтони Джошуа.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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