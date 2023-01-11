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Эррол Спенс вернется в ринг в апреле
Уже известен и соперник боксера
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) вернётся на ринг в апреле, пишет издание BoxingScene.
Соперником 32-летнего Спенса станет чемпион дивизиона 34-летний соотечественник Кит Турман (30-1, 22 KO).
Поединок, запланированный на 12 раундов, и возглавит PPV-ивент от PBC.
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