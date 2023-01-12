Джордж Камбосос хочет провести бой с Василием Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе австралиец Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) хочет провести бой с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Слова Камбососа приводит XSport со ссылкой на boxing247.com.

"Я жажду продолжить добиваться большего. Я знаю, что буду двукратным чемпионом мира. Без неуважения к Ломаченко, но что бы ни произошло в его поединке с Хэйни, я все равно хочу разделить с ним ринг. Неважно, насколько старым он станет или как будет выглядеть".

"Мы почти договорились об этом поединке, когда у меня были все пояса. Так что я бы с удовольствием провел этот бой. Возможно, мы бы устроили его на большом стадионе в Австралии. Здесь у меня большое имя, и Ломаченко – это тоже большое имя. Безусловно, мы можем собрать стадион в Австралии".

Напомним, Камбосос отказался от поединка с американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 КО) в начале 2023 года.