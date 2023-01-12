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Эдди Хирн: Готовимся к следующему бою Джошуа и знаем, что поражение станет концом

Бокс
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Промоутер высказался о подготовке боксера

Эдди Хирн: Готовимся к следующему бою Джошуа и знаем, что поражение станет концом

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Промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного.

"Это величайшее волнение, которое я испытывал за время работы с Энтони Джошуа, поэтому я считаю, что это увлекательно.

Мы готовимся к бою в апреле и знаем, что поражение станет концом на самом деле. Это было бы третье поражение подряд.

Но благодаря прекрасному выступлению и нокауту мы сможем сказать: "Мы вернулись, мы вернулись, детка".

Этого я не могу дождаться, потому что я люблю, когда мы прижаты к стене. Это самые лучшие моменты, и это один из таких моментов для Эй Джея.

Эй Джей хочет большого боя летом. Бой, который имел смысл и был бы достаточно простым для организации – это реванш с Диллианом Уайтом.

Мы открыты к бою с Деонтеем Уайлдером, мы открыты к бою с Тайсоном Фьюри.

Но да, на мой взгляд, поскольку Эй Джей сразится в апреле, а Диллиан, вероятно, будет сражаться примерно в то же время, это приведет их к большому общебританскому бою в супертяжелом весе летом. Это то, что я хотел бы организовать.

Эй Джей хочет участвовать в как можно больших боях. В дивизионе есть только два больших боя, чем с Диллианом Уайтом - это Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер.

Если такие бои появятся, 100% готовы рассмотреть и их. Но главное – 1 апреля", - сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Tribuna

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