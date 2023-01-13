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Усик - Фьюри: Пузатый, где ты?

Бокс
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Александр снова вызвал на бой британца

Усик - Фьюри: Пузатый, где ты?

Скріншот з трансляції

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик в форме футбольного клуба "Полесье" вызвал на бой Тайсона Фьюри, назвав его пузатым.

"Пузатый, где ты?", - сказал украинец.

Ожидается, что бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри состоится в феврале или марте, однако стороны все еще не подписали контракт.

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В статье: Александр Усик
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