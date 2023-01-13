Усик - Фьюри: Пузатый, где ты?

Украинский боксер Александр Усик в форме футбольного клуба "Полесье" вызвал на бой Тайсона Фьюри, назвав его пузатым.

"Пузатый, где ты?", - сказал украинец.

Ожидается, что бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри состоится в феврале или марте, однако стороны все еще не подписали контракт.