Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик - Фьюри: Пузатый, где ты?
Александр снова вызвал на бой британца
Скріншот з трансляції
Украинский боксер Александр Усик в форме футбольного клуба "Полесье" вызвал на бой Тайсона Фьюри, назвав его пузатым.
"Пузатый, где ты?", - сказал украинец.
Ожидается, что бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри состоится в феврале или марте, однако стороны все еще не подписали контракт.
Where are you?@Tyson_Fury pic.twitter.com/em9jQ2qH50— Alexander Usyk (@usykaa) January 13, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
- Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
- СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
- Александр Усик потроллил Тайсона Фьюри
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 17:48 Украинские Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году
- 17:00 Украинские Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой
- 15:44 Весь спорт Фрэнк Уоррен рассказал об организации боя Усик - Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн