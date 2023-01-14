Инсайдер: Бой Ломаченко – Хэйни запланирован на май

Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер сообщает, что поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) состоится в мае.

"Кажется, сейчас все идет по плану. Они нацелены на май. Девин Хэйни хотел сразиться в марте. Он мусульманин, и Рамадан продлится с середины марта до середины апреля. Но Хэйни согласился устроить сражение в мае. Мне сказали, что основа соглашения на бой Хэйни – Ломаченко уже есть. Контракты пока не подписаны, но все выглядит хорошо" – написал он в Твиттер.